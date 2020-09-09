Приложения
Сегодня 19:55
Разработано приложение для создания трёхмерной копии человека
3D-модель потом можно использовать, например, в компьютерной игре
Стартап In3D разработал приложение, с помощью которого можно сделать трёхмерную копию человека. Из устройств для этого понадобится только смартфон.
Пока приложение работает только на iPhone. Судя по опубликованному ролику, пользователю нужно снять себя на камеру смартфона, покрутившись перед ней так, чтобы запечатлены были все стороны. Затем приложение делает 3D-модель. Её можно экспортировать в GTA V или Second Life или заставить танцевать. Также модель может пригодиться для заказа одежды по меркам.
Последнее применение может стать самым перспективным. С 3D-моделями онлайн-шопинг в целом станет удобнее, ведь можно будет сразу посмотреть, как на тебе будет сидеть одежда.
Стартап In3D основали Дмитрий Ульянов и Сергей Шерман.