Разработано приложение для создания трёхмерной копии человека

Пока приложение работает только на iPhone. Судя по опубликованному ролику, пользователю нужно снять себя на камеру смартфона, покрутившись перед ней так, чтобы запечатлены были все стороны. Затем приложение делает 3D-модель. Её можно экспортировать в GTA V или Second Life или заставить танцевать. Также модель может пригодиться для заказа одежды по меркам.