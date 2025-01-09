Разработчик AdBlock Plus рассказал, как расширения-вирусы обманывают Chrome

Распространенный трюк заключается в добавлении ключевых слов в описания на менее популярных языках. Эти ключевые слова помогают расширениям отображаться в поисковой выдаче, даже если они не имеют отношения к делу или потенциально вредны. Палант нашел 920 расширений, использующих этот метод.

Некоторые расширения используют имена конкурентов или несколько названий для одного и того же продукта, что еще больше усложняет ситуацию.

По мнению Паланта, непонятно, то ли Google не видит, то ли просто не заботится об этом.