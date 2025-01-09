Разработчик AdBlock Plus рассказал, как расширения-вирусы обманывают Chrome

Опубликовано 09 января 2025, 15:321 мин.
Разработчик AdBlock Plus рассказал, как расширения-вирусы обманывают ChromeИспользуют систему Google для введения пользователей в заблуждение
Один из разработчиков AdBlock Plus Владимир Палант раскрыл, как некоторые недобросовестные программисты манипулируют веб-магазином Google Chrome для продвижения сомнительных расширений. Несмотря на строгие правила Google, многие расширения используют обманные приемы, чтобы появляться в результатах поиска по не связанным с ними запросам.
Распространенный трюк заключается в добавлении ключевых слов в описания на менее популярных языках. Эти ключевые слова помогают расширениям отображаться в поисковой выдаче, даже если они не имеют отношения к делу или потенциально вредны. Палант нашел 920 расширений, использующих этот метод.
Некоторые расширения используют имена конкурентов или несколько названий для одного и того же продукта, что еще больше усложняет ситуацию.
По мнению Паланта, непонятно, то ли Google не видит, то ли просто не заботится об этом.