Разработчик-аутист создал приложение для борьбы с тревогой

Создатель приложения сам аутист. Поэтому он знает, с какими психологическими проблемами могут столкнуться такие люди. Тем не менее, помочь приложение может всем, кто испытывает постоянную сильную тревогу или эмоциональное выгорание. Так считает сам разработчик.

Называется приложение Aumi. Оно может отслеживать перемены настроения, планировать расписание на день, учитывать расход энергии, а также имеет функции для общения с другими пользователями. Не совсем понятна с первого взгляда только опция расчёта энергии. Но как поясняет создатель, пользователи сами определяют по шкале от -10 до 10, какой запас энергии предположительно имеют на грядущий день. Это помогает контролировать своё состояние.