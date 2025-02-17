Разработчик Linux под ноутбуки Apple ушел в отставку

Мартин описывает первые годы работы как захватывающие, команда добилась значительных успехов. Однако он столкнулся с постоянными жалобами со стороны пользователей и сопротивлением со стороны ключевых разработчиков Linux. Он критиковал Линуса Торвальдса за то, что тот не принял активного участия в интеграции Rust в Linux, оставив проект бороться с противодействием со стороны других сопровождающих.

Несмотря на уход Мартина, команда Asahi Linux планирует продолжать работу. В 2025 году они намерены интегрировать свои наработки в официальное ядро Linux, что улучшит долгосрочную поддержку.