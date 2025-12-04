Разработчик ПО Palantir не против «включения» военных преступлений в Конституцию

Карп ответил, что чем строже США хотят соблюдать Конституцию, тем больше им потребуется технологий Palantir. По его словам, если операция должна быть полностью законной, военным нужно точно знать все обстоятельства, а это требует использования систем компании, за которые правительство платит примерно 10 миллиардов долларов.

Он подчеркнул, что поддерживает стремление сделать такие действия максимально «конституционными», потому что это повышает спрос на услуги Palantir.

Ранее Карп заявлял, что развитие Запада стало возможным благодаря способности применять «организованное насилие», напомнили СМИ.