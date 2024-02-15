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Приложения
Опубликовано 15 февраля 2024, 15:46
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Разработчик создал аналог Tinder, где… можно выбрать только его

Самолюбие? Последняя надежда?
Забудьте о бесконечных перелистываниях и тщательно продуманных профилях. Лос Майерс из Бруклина применил радикальный подход к онлайн-знакомствам, создав приложение Flirt With Los. Правда, есть одна загвоздка — флиртовать можно только с самим Лосом.

Недовольный безличной природой основных приложений для знакомств, Майерс создал одно, где царит «аутентичность». В приложении есть только один профиль — его собственный — с двумя опциями: «флирт» или «пас». Никаких алгоритмов, никаких бесконечных совпадений, только прямой шанс связаться с человеком, хоть и с одним.

Приложение даже помогает пользователям преодолеть первоначальную неловкость с помощью заранее написанных сообщений. А если вы нажмете «пас», Лос может попытаться завоевать вас, «слезно умоляя» дать еще один шанс.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#знакомства
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#приложение
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#разработка