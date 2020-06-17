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Разработчик сравнил Apple с мафией из-за политики компании насчёт приложений
Apple требует, чтобы все приложения внедряли внутреннюю оплату, с которой компания будет иметь деньги
Разработчик, создатель фреймворка Ruby on Rails и основатель Basecamp сравнил Apple с мафией из-за политики компании насчёт приложений. Дело в том, что компания из Купертино отказалась пропускать обновления почтового клиента разработчика до тех пор, пока в него не будет внедрена оплата через App Store.
Почтовый сервис называется Hey. Его особенность — «умная» сортировка писем. Сервис платный, подписку нужно оформлять через сайт Hey, что и стало причиной разногласий с Apple.
«Как все хорошие мафиози, они позвонили нам по телефону», — рассказал разработчик. По его словам, Apple пригрозила удалить приложение Hey, если не будут выполнены условия.
Разработчик сообщил, что в приложении нет упоминания подписок и доступа к интерфейсу оплаты: так он хотел обойти комиссию, которую Apple взимает со всех покупок внутри приложения.
В компании из Купертино пояснили, что по гайдлайнам приложение должно внедрить внутренние покупки, даже если продаёт подписки или контент в другом месте.