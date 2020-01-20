Разработчика Opera обвинили в выдаче микрозаймов под бешеные проценты

Приложения называются CashBean, OKash, OPay и OPesa. В них говорится, что максимальная процентная ставка по займу составляет 33% годовых. Однако в реальности ставки у пользователей поднимались до 438%.

Помимо этого в приложениях указано, что срок кредита составляет от 91 до 365 дней. Но реальный срок погашения в среднем равен 15 дням. Если же клиент просрочит платёж на один день, ему придётся дополнительно выплачивать до 876% от суммы кредита.

Что интересно, приложения используют старые проверенные методы «выбивания» денег. Они получают доступ к контактам клиентов и начинают звонить их близким и знакомым в случае задержки выплат.

Важно то, что данные приложения нарушают правила магазина Google. Компания в октябре 2019 года запретила размещать в Play Store «ложные и небезопасные» приложения для микрозаймов. К таковым относятся те, что предлагают кредиты с годовой ставкой выше 36% и сроком погашения менее 60 дней.

UPD:

К нам обратилась пресс-служба Opera с просьбой разъяснить ситуацию. Как заявляют в компании, агентство Hindenburg, которое поделилось данными о приложениях, пытается создать ситуацию для шортинга акций Opera. Специалисты Opera изучили отчёт Hindenburg и обнаружили там огромное количество ошибок, неподтверждённых утверждений, недостоверных заключений и интерпретаций касательно бизнеса компании и событий, связанных с ней.