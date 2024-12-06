«Разработчика» языка C++ забанили за слово «question», и при чем тут евреи

Во время презентации перед старшими членами группы по стандартизации кто-то предложил изменить название. Томазос сначала отмахнулся от этого замечания, решив, что речь идет о возможной путанице в технических терминах. Однако затем последовали жалобы, в которых утверждалось, что название непреднамеренно отсылает к эссе Карла Маркса «О еврейском вопросе» («On the Jewish Question») и более широким историческим ассоциациям с термином «еврейский вопрос».

Томазос был ошеломлен обвинениями. Но он остался при своем мнении, утверждая, что слово «вопрос» было использовано в нейтральном, техническом смысле. Несмотря на предложение скорректировать название, его отказ полностью уступить привел к эскалации напряженности. В итоге группа, от имени которой он выступал, запретила ему дальнейшее участие в разработке языка.