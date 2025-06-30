Разработчикам эмулятора QEMU запретили использовать ИИ-код

Один из руководителей проекта, Дэниел Берранж, пояснил, что на сегодняшний день не существует общепринятого юридического мнения о том, кто владеет правами на код, созданный ИИ. Некоторые компании утверждают, что такие инструменты не нарушают лицензии, однако они сами заинтересованы в их продвижении, что «вызывает сомнения в их объективности».

По правилам QEMU, каждый разработчик должен подтвердить, что имеет полное право публиковать свой код. А если часть кода была создана ИИ, дать такую гарантию становится проблематично. Поэтому проект будет отклонять любые изменения, в которых явно или предположительно использован ИИ.

Берранж добавил, что со временем законы могут проясниться, а ИИ-инструменты станут безопаснее.