Разработчики ChatGPT «пригрозили» прекращением деятельности в Евросоюзе

Разработчики ChatGPT «пригрозили» прекращением деятельности в ЕвросоюзеЕсли ЕС внедрит слишком жесткие правила
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман выразил обеспокоенность по поводу потенциального влияния предстоящего регулирования ИИ в Европейском Союзе (ЕС), предположив, что компания может вывести свои услуги с европейского рынка, если соблюдение требований станет невыполнимым.
Альтман выразил сомнения по поводу закона ЕС об ИИ, который в настоящее время дорабатывается законодателями и включает в себя обязательства для создателей «базовых моделей», таких как ChatGPT и DALL-E от OpenAI.
Соблюдение требований законодательства по безопасности и прозрачности, особенно если эти модели будут отнесены к категории «высокого риска», может создать технические проблемы для OpenAI.
Кроме того, раскрытие подробной информации о дизайне моделей и источниках данных, защищенных авторским правом, как того требует Закон ЕС об искусственном интеллекте, может подвергнуть компанию юридическим рискам и потенциальным судебным искам.