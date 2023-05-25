Разработчики ChatGPT «пригрозили» прекращением деятельности в Евросоюзе

Альтман выразил сомнения по поводу закона ЕС об ИИ, который в настоящее время дорабатывается законодателями и включает в себя обязательства для создателей «базовых моделей», таких как ChatGPT и DALL-E от OpenAI.

Соблюдение требований законодательства по безопасности и прозрачности, особенно если эти модели будут отнесены к категории «высокого риска», может создать технические проблемы для OpenAI.

Кроме того, раскрытие подробной информации о дизайне моделей и источниках данных, защищенных авторским правом, как того требует Закон ЕС об искусственном интеллекте, может подвергнуть компанию юридическим рискам и потенциальным судебным искам.