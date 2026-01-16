Разработчики ChatGPT выпустили конкурента Google Translate

Главное отличие ChatGPT Translate — не сам перевод, а “работа с результатом”. После перевода пользователю предлагают готовые варианты улучшения текста: сделать его более естественным, оформить в деловом стиле, упростить для ребёнка или адаптировать для учебных целей. При выборе такого варианта перевод сразу открывается в основном интерфейсе ChatGPT. Там его можно доработать.

Однако по возможностям ChatGPT Translate пока заметно уступает Google Translate. Сейчас он работает только с обычным текстом на компьютере. Заявлена поддержка изображений, но загрузить их нельзя. Нет перевода документов, сайтов, рукописного текста и живых разговоров. Также список языков у Google заметно шире.