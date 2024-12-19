Разработчики эмулятора Delta увеличили цены в приложении в три раза из-за Apple

Опубликовано 19 декабря 2024, 09:001 мин.
Разработчики эмулятора Delta увеличили цены в приложении в три раза из-за AppleСлишком большой налог
Delta, популярный эмулятор для iOS, решил по-своему обойти 30-процентную комиссию Apple на покупки в приложениях. Разработчик Райли Тестут теперь предлагает пользователям ссылку, по которой можно подписаться на его Patreon по цене ниже, чем у Apple.
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В приложении для iOS указаны уровни членства в $ 10, $ 15 и $ 30, по сравнению с $ 3, $ 5 и $ 10 на Patreon. Тестут называет это «продажей без покупки» и призывает пользователей избегать покупок в приложении, поскольку Patreon предлагает более гибкие условия возврата средств и поддержки клиентов, чего «не хватает системе Apple».
Этот шаг был предпринят после того, как Apple разрешила разработчикам подключаться к внешним платежным платформам с помощью новой функции External Purchase Link Entitlement.
Изменения последовали за судебным процессом Epic против Apple, который признал «ограничительную политику» Apple.