Разработчики эмулятора Delta увеличили цены в приложении в три раза из-за Apple

В приложении для iOS указаны уровни членства в $ 10, $ 15 и $ 30, по сравнению с $ 3, $ 5 и $ 10 на Patreon. Тестут называет это «продажей без покупки» и призывает пользователей избегать покупок в приложении, поскольку Patreon предлагает более гибкие условия возврата средств и поддержки клиентов, чего «не хватает системе Apple».

Этот шаг был предпринят после того, как Apple разрешила разработчикам подключаться к внешним платежным платформам с помощью новой функции External Purchase Link Entitlement.

Изменения последовали за судебным процессом Epic против Apple, который признал «ограничительную политику» Apple.