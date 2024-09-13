Разработчики ИИ-модели Mistral решили раздавать её через торрент

Хотя конкретные подробности об обучающих данных не разглашаются, Pixtral 12B предназначен для того, чтобы пользователи могли загружать изображения и запрашивать подробности об их содержании с помощью текстовых запросов.

София Янг, руководитель отдела по работе с разработчиками Mistral, отметила отличительную особенность модели: ее способность обрабатывать произвольное количество изображений любого размера. Первые тестеры сообщили, что Pixtral 12B может похвастаться сложной архитектурой. Зрительный компонент включает специальный софт, поддерживающий разрешение изображения 1024×1024, и 24 скрытых слоя для расширенной обработки изображений.

Вскоре Pixtral 12B станет доступен через API.