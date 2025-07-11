Разработчики попросили перевести ЕГЭ на российские операционные системы

Сейчас Рособрнадзор требует использовать только Windows для организации экзамена. Однако, по мнению АРПП, это нарушает закон, согласно которому все государственные учреждения должны применять отечественное программное обеспечение.

Кроме того, разработчики считают, что использование американской системы может быть небезопасным: из-за санкций Microsoft может прекратить поддержку, что поставит под угрозу проведение экзаменов. Также существует риск утечки персональных данных учеников.

Вместо Windows предлагается использовать российские операционные системы: Astra Linux, РЕД ОС, ALT Linux и РОСА ОС.