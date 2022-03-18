Разработчики приложений на Mac жалуются на отсутствие платных обновлений

Kaleidoscope - это приложение для macOS, предлагающее продвинутые инструменты для обзора папок и файлов.

В октябре прошлого года был выпущен Kaleidoscope 3 с новым интерфейсом, темным режимом, встроенной поддержкой M1 Mac и многим другим. Команда решила взимать плату за обновление из-за усилий по поддержанию приложения в актуальном состоянии. С этим процессом было легко справиться через собственный веб-сайт компании, но версия Kaleidoscope для App Store имеет свои нюансы.

App Store никогда не поддерживал платные обновления приложений, которые уместны, когда программное обеспечение получает совершенно новую версию. Хотя разработчик может выпустить обновление как новое приложение, все, кто владеет старой версией, должны покупать новую по полной цене, поскольку нет возможности установить цену со скидкой для уже существующих пользователей.

Как отмечают разработчики Kaleidoscope, комплекты приложений, так называемые “App Bundles” казались "потенциальным решением" этой проблемы. С помощью этой функции разработчики могут предлагать в App Store пакеты из двух или более приложений по сниженной цене. А если у вас уже есть одно из приложений, входящих в пакет, цена будет еще ниже.

К сожалению у App Bundles больше недостатков, чем преимуществ. Например, если пользователь меняет страну своего Apple ID, скидка на пакетную цену больше не действует. Но это еще не все. Цена обновления не одинакова для всех, поскольку она зависит от того, сколько покупатель заплатил за одно из приложений в прошлом. Если приложение было приобретено в рамках специального предложения, пакет обновлений будет стоить дороже. Apple также требует, чтобы все приложения в пакете были доступны для продажи отдельно в App Store, поэтому они не могут просто перестать продавать Kaleidoscope 2 новым пользователям.