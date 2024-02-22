Разработчики приложения урезали зарплаты: Apple потребовала 30% доходов

Ранее Insight Timer позволял пользователям отправлять необязательные «чаевые» своим любимым учителям через систему на основе Stripe. Это позволяло избежать 30-процентной комиссии Apple. Однако в конце 2023 года специалисты Apple по проверке App Store признали эти чаевые «цифровым контентом», что вынудило приложение перейти на систему In-App Purchase.

Хотя это не повлияло на бизнес Insight Timer, основанный на подписке, это напрямую коснулось его учителей. Теперь 30% пожертвований, которые они получали ранее, уходят в Apple. При средней сумме ежемесячных пожертвований в 100 000 долларов учителям фактически грозит сокращение зарплаты на 30%.

Генеральный директор Insight Timer Кристофер Плауман выразил недовольство сложившейся ситуацией. Он отметил отсутствие вмешательства регулирующих органов и подчеркнул, что предпочитает избегать ссор с Apple. В итоге, когда Apple установила крайний срок для выполнения требований или удаления приложения, Плоуман неохотно согласился на новые условия.

Этот инцидент вновь поднял дискуссию о сборах Apple в App Store и их влиянии на разработчиков и создателей. Критики утверждают, что 30-процентный сбор является чрезмерным и подавляет инновации.