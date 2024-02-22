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Приложения
Опубликовано 22 февраля 2024, 20:16
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Разработчики приложения урезали зарплаты: Apple потребовала 30% доходов

Правила сейчас другие
Компания Apple изменила курс и теперь требует 30% от донатов, отправленных учителям популярного приложения для медитации Insight Timer. Этот неожиданный шаг был сделан после того, как приложение использовало свою собственную систему оплаты. Теперь учителям грозит значительное сокращение зарплаты, поскольку их «чаевые» классифицируются как «цифровой контент», за который Apple взимает огромную плату в App Store.

Ранее Insight Timer позволял пользователям отправлять необязательные «чаевые» своим любимым учителям через систему на основе Stripe. Это позволяло избежать 30-процентной комиссии Apple. Однако в конце 2023 года специалисты Apple по проверке App Store признали эти чаевые «цифровым контентом», что вынудило приложение перейти на систему In-App Purchase.

Хотя это не повлияло на бизнес Insight Timer, основанный на подписке, это напрямую коснулось его учителей. Теперь 30% пожертвований, которые они получали ранее, уходят в Apple. При средней сумме ежемесячных пожертвований в 100 000 долларов учителям фактически грозит сокращение зарплаты на 30%.

Генеральный директор Insight Timer Кристофер Плауман выразил недовольство сложившейся ситуацией. Он отметил отсутствие вмешательства регулирующих органов и подчеркнул, что предпочитает избегать ссор с Apple. В итоге, когда Apple установила крайний срок для выполнения требований или удаления приложения, Плоуман неохотно согласился на новые условия.

Этот инцидент вновь поднял дискуссию о сборах Apple в App Store и их влиянии на разработчиков и создателей. Критики утверждают, что 30-процентный сбор является чрезмерным и подавляет инновации.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#приложение
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#деньги
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#Apple