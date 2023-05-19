Разработчики TikTok подали в суд на штат США

Адвокаты разработчиков утверждают, что штат Монтана не имеет права принимать законы, которые продвигают внешнюю политику страны или интересы национальной безопасности, и не может запретить целую коммуникационную платформу на основании своего восприятия некоторых высказываний как опасных.

Генеральный прокурор штата Монтана, Остин Кнудсен, признал, что ожидаются судебные споры, и выразил необходимость того, чтобы федеральные суды внесли ясность в этот вопрос.

Хотя TikTok не прокомментировал свой собственный потенциальный судебный процесс, компания заявила о намерении защищать права своих разработчиков.