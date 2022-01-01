Разработчиков Telegram уличили в нечестном желании сэкономить

Приложения
Сегодня в 15:29
1 мин.
Разработчиков Telegram уличили в нечестном желании сэкономитьОни используют Google Переводчик неофициально и бесплатно
Перед Новым годом Telegram добавил функцию перевода сообщений с иностранного языка (которая, впрочем, не у всех гладко работала). Разработчик Даниил Петров выяснил, что команда мессенджера использует неофициальный API Google Переводчика.
Сообщается, что на iOS сообщения переводятся через функцию «Системный перевод». Для Android разработчики Telegram решили использовать неофициальный API «Google Переводчика». Он позволяет отправлять запросы на перевод так, как будто их отправляет стандартная для Google Chrome функция перевода сайтов. Эти запросы могут «представляться» разными браузерами, чтобы избежать блокировки.
Так Telegram переводит большое количество сообщений без оплаты официального API «Google Переводчика». То есть мессенджер смог сэкономить. Пока сам Telegram никак это не прокомментировал.
Источник: VC.ru