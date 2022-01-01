Разработчиков Telegram уличили в нечестном желании сэкономить

Сообщается, что на iOS сообщения переводятся через функцию «Системный перевод». Для Android разработчики Telegram решили использовать неофициальный API «Google Переводчика». Он позволяет отправлять запросы на перевод так, как будто их отправляет стандартная для Google Chrome функция перевода сайтов. Эти запросы могут «представляться» разными браузерами, чтобы избежать блокировки.

Так Telegram переводит большое количество сообщений без оплаты официального API «Google Переводчика». То есть мессенджер смог сэкономить. Пока сам Telegram никак это не прокомментировал.