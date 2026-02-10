РБК: в России начали замедлять Telegram

Если информация правдива, то это объясняет массовые жалобы пользователей на перебои в работе приложения. В последние дни многие жители России столкнулись с проблемами при отправке сообщений, получении уведомлений или загрузке медиа в мессенджере. Чаще всего на сбои жаловались пользователи из удалённых регионов, но проблемы отмечали и в Москве.

Сервисы, отслеживающие доступность онлайн-платформ, зафиксировали тысячи обращений.

Роскомнадзор пока не дал официальных комментариев.