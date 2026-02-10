РБК: в России начали замедлять Telegram

Опубликовано 10 февраля 2026, 13:161 мин.
РБК: в России начали замедлять TelegramСообщают их источники
Роскомнадзор приступил к частичному ограничению работы мессенджера Telegram в России. Об этом сообщают источники РБК в IT-индустрии и в профильных ведомствах. Меры по замедлению сервиса, по имеющейся информации, начали (или начнут) применяться сегодня, 10 февраля.
© Telegram
Если информация правдива, то это объясняет массовые жалобы пользователей на перебои в работе приложения. В последние дни многие жители России столкнулись с проблемами при отправке сообщений, получении уведомлений или загрузке медиа в мессенджере. Чаще всего на сбои жаловались пользователи из удалённых регионов, но проблемы отмечали и в Москве.
Сервисы, отслеживающие доступность онлайн-платформ, зафиксировали тысячи обращений.
Роскомнадзор пока не дал официальных комментариев.
Источник:РБК
Автор:Максим Многословный