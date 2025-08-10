Редакторы Википедии выступили против появления ИИ в энциклопедии

Опубликовано 10 августа 2025, 15:301 мин.
Редакторы Википедии выступили против появления ИИ в энциклопедииВолна критики
Википедия приостановила двухнедельный тест функции резюмирования — упрощённых версий статей, созданных искусственным интеллектом, после массового недовольства сообщества редакторов.
© Ferra.ru
Эксперимент планировалось запустить 2 июня на мобильной версии сайта: 10% пользователей могли бы видеть краткие ИИ-резюме в начале некоторых статей. Эти тексты должны были упрощать содержание, но при этом проходить проверку редакторов.
Однако новость вызвала резкую реакцию: сотни комментариев на форуме Wikipedia Village Pump были почти единодушно против.
Критики напомнили, что Google уже сталкивался с «неловкими ситуациями» из-за своих ИИ-сводок, которые, например, советовали есть клей. Редакторы подчеркнули, что Википедию ценят якобы за «серьёзность и надёжность», а гонка за модными ИИ-функциями может «подорвать доверие читателей».
Хотя проект заморожен, полностью от него не отказались