Редакторы Википедии выступили против появления ИИ в энциклопедии

Эксперимент планировалось запустить 2 июня на мобильной версии сайта: 10% пользователей могли бы видеть краткие ИИ-резюме в начале некоторых статей. Эти тексты должны были упрощать содержание, но при этом проходить проверку редакторов.

Однако новость вызвала резкую реакцию: сотни комментариев на форуме Wikipedia Village Pump были почти единодушно против.

Критики напомнили, что Google уже сталкивался с «неловкими ситуациями» из-за своих ИИ-сводок, которые, например, советовали есть клей. Редакторы подчеркнули, что Википедию ценят якобы за «серьёзность и надёжность», а гонка за модными ИИ-функциями может «подорвать доверие читателей».

Хотя проект заморожен, полностью от него не отказались