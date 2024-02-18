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Опубликовано 18 февраля 2024, 16:00
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Reddit решил продать данные пользователей для обучения ИИ

Сделка на миллионы долларов с этическими вопросами
Reddit, один из крупнейших интернет-форумов, заключил сделку на 60 миллионов долларов с неназванной «крупной ИИ-компанией», чтобы предоставить ей доступ к огромному массиву пользовательского контента для обучения ИИ. Этот шаг, о котором сообщило агентство Bloomberg и который вызвал недоумение во всей технологической отрасли, произошел в преддверии ожидаемого публичного размещения акций Reddit и является важным по нескольким причинам.

Традиционно компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, брали данные из открытого интернета, что часто вызывало проблемы юридического и этического характера. Эта сделка знаменует собой сдвиг: Reddit официально лицензирует свои данные за внушительную сумму.

Сделка также отражает агрессивные усилия Reddit по монетизации своей пользовательской базы. В начале этого года он пригрозил уйти из поисковых систем, таких как Google и Bing, если они не согласятся платить за доступ к данным. Хотя некоторые утверждают, что Reddit может выжить и без поисковой видимости, этот инцидент продемонстрировал его готовность использовать данные пользователей для получения финансовой выгоды.

В то время как Reddit сталкивается с финансовым давлением, сделка с данными поднимает этические вопросы. Пользователи могут не знать, что их контент продается для обучения ИИ, а потенциальная предвзятость данных может привести к искажению результатов работы ИИ. Остается неясным, как будут решаться вопросы конфиденциальности пользователей и этические соображения в эту новую эру монетизации данных.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#Reddit