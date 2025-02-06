Приложения
Опубликовано 06 февраля 2025, 08:15
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Reddit закрыл ветку форума, которую Илон Маск обвинили в нарушении закона

Хоть и ненадолго
Reddit временно запретил субреддит r/WhitePeopleTwitter на 72 часа после того, как Илон Маск обвинил его в нарушении закона. Запрет последовал после того, как на сабреддите появилось сообщение о «связанных с Маском людях, которые сыграли роль в захвате контроля над правительственными системами США». Маск заявил, что распространение этих имен нарушает закон, хотя их публикация, если верить СМИ, не является противозаконной.
Reddit закрыл ветку форума, которую Илон Маск обвинили в нарушении закона
© Ferra

Сабреддит, на котором публикуются смешные твиты и мемы от X, был отмечен за «агрессивный контент, включая сообщения, которые якобы призывали к насилию и доксинг». Reddit заявил, что запрет был вызван нарушением правил, связанных с насилием, и что субреддит будет восстановлен через три дня после того, как модераторам «будут предоставлены дополнительные ресурсы».