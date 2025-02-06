Reddit закрыл ветку форума, которую Илон Маск обвинили в нарушении закона

Опубликовано 06 февраля 2025, 08:151 мин.
Reddit закрыл ветку форума, которую Илон Маск обвинили в нарушении законаХоть и ненадолго
Reddit временно запретил субреддит r/WhitePeopleTwitter на 72 часа после того, как Илон Маск обвинил его в нарушении закона. Запрет последовал после того, как на сабреддите появилось сообщение о «связанных с Маском людях, которые сыграли роль в захвате контроля над правительственными системами США». Маск заявил, что распространение этих имен нарушает закон, хотя их публикация, если верить СМИ, не является противозаконной.
Сабреддит, на котором публикуются смешные твиты и мемы от X, был отмечен за «агрессивный контент, включая сообщения, которые якобы призывали к насилию и доксинг». Reddit заявил, что запрет был вызван нарушением правил, связанных с насилием, и что субреддит будет восстановлен через три дня после того, как модераторам «будут предоставлены дополнительные ресурсы».