Reddit закрыл ветку форума, которую Илон Маск обвинили в нарушении закона

Хоть и ненадолго

Reddit временно запретил субреддит r/WhitePeopleTwitter на 72 часа после того, как Илон Маск обвинил его в нарушении закона. Запрет последовал после того, как на сабреддите появилось сообщение о «связанных с Маском людях, которые сыграли роль в захвате контроля над правительственными системами США». Маск заявил, что распространение этих имен нарушает закон, хотя их публикация, если верить СМИ, не является противозаконной.