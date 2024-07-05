Редизайн меню "Пуск" в Windows 11 разочаровал пользователей

Это обновление перемещает такие опции учетной записи пользователя, как "Блокировка", "Выход" и "Переключение пользователя", в менее доступное место. Теперь для доступа к этим часто используемым действиям пользователям необходимо перейти к меню с тремя точками в правом верхнем углу, что является отходом от прежнего прямого доступа.

Редизайн делает акцент на преимуществах учетной записи Microsoft и таких сервисах, как Microsoft 365 и Xbox Game Pass, отодвигая основные действия пользователя на второй план, пишет PCWorld. Этот сдвиг вызвал недовольство среди тестеров, оно и понятно.

Хотя Microsoft объясняет это изменение "повышением эффективности управления учетными записями", критики утверждают, что оно усложняет выполнение основных системных задач.