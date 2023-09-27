Регулятор Евросоюза: у Twitter есть серьезная проблема с дезинформацией

Данный отчет является первой оценкой ЕС того, как платформы справляются с дезинформацией в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA). Согласно нему, крупнейшие платформы обязаны раскрывать свою стратегию работы с дезинформацией.

В отчете подчеркивается, что компания X играет значительную роль в распространении дезинформации по сравнению с другими крупными платформами. Так, X имеет самое высокое соотношение дезинформационных постов и занимает первое место по обнаруживаемости такого контента, за ней следуют Facebookи Instagram.

Вице-президент Европейской комиссии Вера Журова (Vera Jourova) подчеркнула, что все основные платформы должны адаптироваться к текущей борьбе с дезинформацией. Она также предупредила, что предстоящие выборы в ЕС станут решающим испытанием для платформ, подписавших кодекс.

Компания X оспорила выводы доклада и заявила о своей приверженности DSA.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена