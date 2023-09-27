Регулятор Евросоюза: у Twitter есть серьезная проблема с дезинформацией

Регулятор Евросоюза: у Twitter есть серьезная проблема с дезинформациейКомпания все оспаривает
X, ранее известная как Twitter, может стать объектом пристального внимания со стороны властей Европейского союза (ЕС) в связи с ее ролью в распространении дезинформации, говорится в новом отчете ЕС.
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Данный отчет является первой оценкой ЕС того, как платформы справляются с дезинформацией в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA). Согласно нему, крупнейшие платформы обязаны раскрывать свою стратегию работы с дезинформацией.
В отчете подчеркивается, что компания X играет значительную роль в распространении дезинформации по сравнению с другими крупными платформами. Так, X имеет самое высокое соотношение дезинформационных постов и занимает первое место по обнаруживаемости такого контента, за ней следуют Facebookи Instagram.
Вице-президент Европейской комиссии Вера Журова (Vera Jourova) подчеркнула, что все основные платформы должны адаптироваться к текущей борьбе с дезинформацией. Она также предупредила, что предстоящие выборы в ЕС станут решающим испытанием для платформ, подписавших кодекс.
Компания X оспорила выводы доклада и заявила о своей приверженности DSA.
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