Регулятор: Маск поставил под угрозу конфиденциальность в Twitter

Расследование связано с заключенным в 2022 году мировым соглашением между FTC и Twitter по поводу обманчивого таргетинга рекламы при бывшем генеральном директоре Джеке Дорси. До прихода Маска в компанию Twitter выплатила штраф в размере 150 млн долларов и согласилась принять конкретные меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности. По имеющимся данным, после прихода Маска к управлению компанией эти меры были отменены, что послужило поводом для возобновления проверки со стороны FTC.

Комиссия начала расследование поспешного развертывания Twitter Blue в марте, утверждая, что в нем отсутствуют необходимые проверки конфиденциальности и безопасности. Также под пристальным вниманием оказалась работа Маска с «файлами Twitter».

В судебных документах теперь приводятся высказывания бывших руководителей Twitter, в том числе о стремительных увольнениях, проведенных Маском, которые затронули сотрудников, которые могли бы помочь обеспечить соблюдение требований FTC.

Ранее Маск называл расследование «использованием государственного органа в политических целях».