Регулятор США назвал соцсети не заслуживающими самостоятельной модерации

Опубликовано 20 сентября 2024, 19:131 мин.
Регулятор США назвал соцсети не заслуживающими самостоятельной модерацииОтчет FTC раскрывает недостатки сбора данных в социальных сетях
Федеральная торговая комиссия США (FTC) опубликовала язвительный отчет, в котором говорится о методах сбора данных, применяемых социальными сетями и компаниями, предоставляющими стриминговые услуги. Выводы свидетельствуют о том, что эти платформы не только следят за потребителями, но и сохраняют обширные данные о пользователях и непользователях в течение неопределенного времени.
По словам председателя FTC Лины Хан, саморегулирование оказалось неэффективным, поскольку компании ставят во главу угла прибыль, а не конфиденциальность пользователей. В докладе подчеркивается, что прибыльная модель индустрии поощряет обширный сбор и монетизацию пользовательских данных, что приводит к значительным рискам, таким как кража личных данных. Особую тревогу вызывает неспособность ряда компаний обеспечить адекватную защиту детей и подростков в Интернете, отмечает Хан.
В ходе расследования, начатого FTC в декабре 2020 года, были тщательно изучены методы работы с данными девяти крупных компаний, включая Amazon и TikTok.