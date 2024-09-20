Регулятор США назвал соцсети не заслуживающими самостоятельной модерации

По словам председателя FTC Лины Хан, саморегулирование оказалось неэффективным, поскольку компании ставят во главу угла прибыль, а не конфиденциальность пользователей. В докладе подчеркивается, что прибыльная модель индустрии поощряет обширный сбор и монетизацию пользовательских данных, что приводит к значительным рискам, таким как кража личных данных. Особую тревогу вызывает неспособность ряда компаний обеспечить адекватную защиту детей и подростков в Интернете, отмечает Хан.

В ходе расследования, начатого FTC в декабре 2020 года, были тщательно изучены методы работы с данными девяти крупных компаний, включая Amazon и TikTok.