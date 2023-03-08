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15:18, 08 марта 2023
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Регуляторы потребовали у Twitter письма гендиректора компании

Судебный комитет Палаты представителей против

Не стоило Илону Маску продолжать увольнения, начавшиеся еще осенью прошлого года. Федеральная торговая комиссия США (FTC) пытается заставить Twitter передать внутренние сообщения и документы, связанные с продолжающимися увольнениями.

Регуляторы потребовали у Twitter письма гендиректора компании

Фото: Unsplash

Штат сотрудников Twitter продолжает сокращаться, в результате FTC потребовало от Twitter передать внутреннюю переписку, связанную с новым главой компании Илоном Маском и продолжающимися увольнениями.

"Мы обеспокоены тем, что эти сокращения персонала влияют на способность Twitter защищать информацию потребителей", - заявил представитель FTC в ноябре прошлого года.

Однако судебный комитет Палаты представителей, возглавляемым республиканцами, не согласен с действиями регулятора: "нет логических причин, почему FTC, исходя из соображений конфиденциальности пользователей, должна анализировать все кадровые решения Twitter. И нет никакой логической причины, почему FTC нужны все внутренние сообщения Илона Маска в Twitter".

К чему это приведет – покажет время.

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