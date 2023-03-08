Регуляторы потребовали у Twitter письма гендиректора компании

Штат сотрудников Twitter продолжает сокращаться, в результате FTC потребовало от Twitter передать внутреннюю переписку, связанную с новым главой компании Илоном Маском и продолжающимися увольнениями.

"Мы обеспокоены тем, что эти сокращения персонала влияют на способность Twitter защищать информацию потребителей", - заявил представитель FTC в ноябре прошлого года.

Однако судебный комитет Палаты представителей, возглавляемым республиканцами, не согласен с действиями регулятора: "нет логических причин, почему FTC, исходя из соображений конфиденциальности пользователей, должна анализировать все кадровые решения Twitter. И нет никакой логической причины, почему FTC нужны все внутренние сообщения Илона Маска в Twitter".

К чему это приведет – покажет время.