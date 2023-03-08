Регуляторы потребовали у Twitter письма гендиректора компании

Регуляторы потребовали у Twitter письма гендиректора компанииСудебный комитет Палаты представителей против
Не стоило Илону Маску продолжать увольнения, начавшиеся еще осенью прошлого года. Федеральная торговая комиссия США (FTC) пытается заставить Twitter передать внутренние сообщения и документы, связанные с продолжающимися увольнениями.
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Штат сотрудников Twitter продолжает сокращаться, в результате FTC потребовало от Twitter передать внутреннюю переписку, связанную с новым главой компании Илоном Маском и продолжающимися увольнениями.
"Мы обеспокоены тем, что эти сокращения персонала влияют на способность Twitter защищать информацию потребителей", - заявил представитель FTC в ноябре прошлого года.
Однако судебный комитет Палаты представителей, возглавляемым республиканцами, не согласен с действиями регулятора: "нет логических причин, почему FTC, исходя из соображений конфиденциальности пользователей, должна анализировать все кадровые решения Twitter. И нет никакой логической причины, почему FTC нужны все внутренние сообщения Илона Маска в Twitter".
К чему это приведет – покажет время.