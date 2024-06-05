Рейдерский захват или продажа? Приложение для Mac «Bartender» перешло «кому-то»

В одной из тем Reddit выяснилось, что пользователи не знали о приобретении до появления предупреждения, что вызвало подозрения еще и в связи с отсутствием контакта с создателем Bartender. Пользователь Reddit «Ordinary_Delivery 79 », утверждающий, что представляет новых владельцев, заявил, что приложение было приобретено два месяца назад, и заверил, что обновления и улучшения производятся в соответствии с видением оригинального разработчика.

Несмотря на эти заверения, отсутствие предварительного уведомления и информации на официальном сайте Bartender вызвало скептицизм и недоверие у пользователей, а некоторые решили удалить приложение. Запоздалое появление новых разработчиков не уменьшило опасений, оставив неясными дальнейшие планы приложения.