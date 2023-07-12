Реклама в App Store теперь более «агрессивна»: добавлен новый баннер на главный экран

Apple уже давно начала продавать рекламные слоты в App Store. Однако новый формат рекламы появился прямо на вкладке «Сегодня», которая является первой вкладкой, открываемой пользователями при открытии App Store. Реклама появляется сразу под основным слотом, который по-прежнему является не спонсируемым контентом, и пользователю не нужно прокручивать страницу, чтобы увидеть ее.

Поскольку новый формат рекламы более прост и не содержит скриншотов и подробной информации, по мнению Apple, получить разрешение на размещение рекламы в этом слоте будет проще. При нажатии на объявление пользователь переходит на страницу продукта, на которой представлены работы, предоставленные рекламодателем. Разумеется, Apple все равно должна утвердить иконку, название и подзаголовок объявления.