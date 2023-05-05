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21:00, 05 мая 2023
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Реклама в Gmail стала более назойливой: вплоть до объявлений между письмами

Официальных заявлений не было

Пользователи Gmail стали видеть больше рекламы, чем когда-либо прежде, причем некоторые из них сообщают, что реклама появляется в середине их почтового ящика.

Новое размещение рекламы вызвало разочарование и замешательство среди пользователей, которые с трудом различают настоящие электронные письма и рекламные предложения.

Реклама в Gmail стала более назойливой: вплоть до объявлений между письмами

@MarkIrvine89 / Twitter

Хотя Gmail уже давно размещает рекламу в верхней части папок "Промоакции" и "Соцсети", он никогда не размещал ее между письмами. Пока неясно, является ли это тестированием или постепенным внедрением.

Google пока не уточняла, продает ли компания рекламу, размещаемую в между писем пользователей. В ответ на обеспокоенность пользователей официальный аккаунт Gmail направил их на страницу поддержки, где объясняется принцип работы рекламы.

Google пока не предоставил никакой дополнительной информации.

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