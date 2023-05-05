Реклама в Gmail стала более назойливой: вплоть до объявлений между письмами

Хотя Gmail уже давно размещает рекламу в верхней части папок "Промоакции" и "Соцсети", он никогда не размещал ее между письмами. Пока неясно, является ли это тестированием или постепенным внедрением.

Google пока не уточняла, продает ли компания рекламу, размещаемую в между писем пользователей. В ответ на обеспокоенность пользователей официальный аккаунт Gmail направил их на страницу поддержки, где объясняется принцип работы рекламы.

Google пока не предоставил никакой дополнительной информации.