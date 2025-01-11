Рекламодатели якобы перестали бойкотировать Twitter, но данные говорят о другом

До ноября 2024 года Sensor Tower говорила СМИ, что 72 из 100 крупнейших рекламодателей США прекратили тратить средства на платформе в Twitter/X. В 2023 году, по данным тех же аналитиков, это цифра была на уровне 50 рекламодателей. Что говорит о том, что бойкот в тот момент лишь усиливался.

Хотя некоторые бренды возобновили рекламу, данные Sensor Tower свидетельствуют о том, что X привлекла новых рекламодателей: 52 из 100 крупнейших рекламодателей в декабре 2024 года появились на платформе после поглощения Маском. Такие компании, как Temu, теперь возглавляют список рекламодателей.