Рекламодатели якобы перестали бойкотировать Twitter, но данные говорят о другом

Опубликовано 11 января 2025, 12:451 мин.
Рекламодатели якобы перестали бойкотировать Twitter, но данные говорят о другомРисуют другую картину
Гендиректор X Линда Яккарино заявила на выставке CES 2025, что 90% рекламодателей, которые бойкотировали платформу из-за опасений за безопасность брендов после приобретения Илоном Маском в 2022 году, вернулись. Однако внешние данные Sensor Tower рисуют более сложную картину.
До ноября 2024 года Sensor Tower говорила СМИ, что 72 из 100 крупнейших рекламодателей США прекратили тратить средства на платформе в Twitter/X. В 2023 году, по данным тех же аналитиков, это цифра была на уровне 50 рекламодателей. Что говорит о том, что бойкот в тот момент лишь усиливался.
Хотя некоторые бренды возобновили рекламу, данные Sensor Tower свидетельствуют о том, что X привлекла новых рекламодателей: 52 из 100 крупнейших рекламодателей в декабре 2024 года появились на платформе после поглощения Маском. Такие компании, как Temu, теперь возглавляют список рекламодателей.