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Опубликовано 11 января 2025, 12:45
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Рекламодатели якобы перестали бойкотировать Twitter, но данные говорят о другом

Рисуют другую картину
Гендиректор X Линда Яккарино заявила на выставке CES 2025, что 90% рекламодателей, которые бойкотировали платформу из-за опасений за безопасность брендов после приобретения Илоном Маском в 2022 году, вернулись. Однако внешние данные Sensor Tower рисуют более сложную картину.
Рекламодатели якобы перестали бойкотировать Twitter, но данные говорят о другом
© Ferra

До ноября 2024 года Sensor Tower говорила СМИ, что 72 из 100 крупнейших рекламодателей США прекратили тратить средства на платформе в Twitter/X. В 2023 году, по данным тех же аналитиков, это цифра была на уровне 50 рекламодателей. Что говорит о том, что бойкот в тот момент лишь усиливался.

Хотя некоторые бренды возобновили рекламу, данные Sensor Tower свидетельствуют о том, что X привлекла новых рекламодателей: 52 из 100 крупнейших рекламодателей в декабре 2024 года появились на платформе после поглощения Маском. Такие компании, как Temu, теперь возглавляют список рекламодателей.

Источник:Twitter
Автор:Максим Многословный
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