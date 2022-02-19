Релиз соцсети Дональда Трампа перенесли на март

Судя по скриншотам в App Store, Truth Social будет очень похож на Twitter, который был любимой социальной сетью Трампа до того, как он был навсегда в ней заблокирован. Truth Social станет его второй попыткой создать какую-то новую платформу; в мае он запустил блог, но он был закрыт менее чем через месяц.

Перенос даты может свидетельствовать о том, что приложение испытывает некоторые проблемы с разработкой, однако, по данным Reuters, оно уже было доступно примерно для 500 бета-тестеров.

Похоже, что Трамп является одним из бета-тестеров Truth Social и уже сделал свой первый пост. Дональд Трамп-младший, который в Твиттере не заблокирован, опубликовал скриншот первого сообщения Трампа в Truth Social, которое гласило: “Приготовьтесь! Ваш любимый президент скоро увидит вас!”.

По данным Reuters, по состоянию на 16 февраля 2022 года у аккаунта Truth Social Трампа было 317 подписчиков. При этом на момент блокировки у Трампа было 88 миллионов подписчиков в Твиттере.