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Приложения
Опубликовано 09 марта 2024, 22:09
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RepubliK анонсировала первую соцсеть на базе искусственного интеллекта

Финансы будут играть не последнюю роль
Компания RepubliK готовится запустить платформу SocialFi, работающую на основе искусственного интеллекта. Эта инициатива обещает произвести "революцию в создании, оценке и вознаграждении контента в Интернете". Но вопросы остаются.

RepubliK использует ИИ, чтобы "выйти за рамки традиционных показателей", таких как количество подписчиков и лайков. Их цель? Оценка "истинной глубины и качества взаимодействия с пользователями". Все ради того, чтобы выявлять ценный контент, который способствует "содержательным дискуссиям, а не просто гонится за мимолетной популярностью".

ИИ не останавливается на достигнутом. Он также рассчитывает вознаграждение на основе качества контента, обеспечивая авторам вознаграждение за их вклад.

В течение следующих двух месяцев платформа должна "интегрировать решение второго уровня" и перейти на "многоцепочечный подход". Эти обновления направлены на оптимизацию транзакций и обеспечение плавного масштабирования платформы для удовлетворения растущей пользовательской базы.

Источник:HackerNoon
Автор:Максим Многословный
Теги:
#социальная сеть
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#деньги