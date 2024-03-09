RepubliK анонсировала первую соцсеть на базе искусственного интеллекта

RepubliK использует ИИ, чтобы "выйти за рамки традиционных показателей", таких как количество подписчиков и лайков. Их цель? Оценка "истинной глубины и качества взаимодействия с пользователями". Все ради того, чтобы выявлять ценный контент, который способствует "содержательным дискуссиям, а не просто гонится за мимолетной популярностью".

ИИ не останавливается на достигнутом. Он также рассчитывает вознаграждение на основе качества контента, обеспечивая авторам вознаграждение за их вклад.

В течение следующих двух месяцев платформа должна "интегрировать решение второго уровня" и перейти на "многоцепочечный подход". Эти обновления направлены на оптимизацию транзакций и обеспечение плавного масштабирования платформы для удовлетворения растущей пользовательской базы.