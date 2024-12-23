Решение Microsoft признали лучшим для рынка облаков второй год подряд

Defender для облака получил высокую оценку за унифицированные функции безопасности, обеспечивающие защиту облачных и гибридных сред. Она охватывает широкий спектр функций, включая безопасность рабочих нагрузок, управление положением безопасности в облаке, безопасность данных и безопасность DevOps. Платформа легко интегрируется с такими инструментами, как Visual Studio и GitHub.

Microsoft Defender для облака также предлагает безопасность с учетом данных и поддержку мультиоблачности.