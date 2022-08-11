"Революционное" обновление Telegram не пускают на iPhone уже две недели

"Революционное" обновление Telegram не пускают на iPhone уже две неделиДуров негодует
Я люблю свою работу. Что может быть интереснее, чем улучшать способы общения сотен миллионов людей? Члены нашей команды, включая меня, должно быть, одни из самых счастливых людей на свете.
Единственное, что нас удручает, это то, что мы часто не можем распространять новые версии Telegram из-за непонятного "процесса рассмотрения", навязанного всем мобильным приложениям технологическими монополиями.
Например, наше предстоящее обновление - которое должно произвести революцию в том, как люди выражают свои мысли при обмене сообщениями - застряло в "обзоре" Apple на две недели, без объяснения причин или какого-либо отзыва со стороны Apple.
По его словам, учитывая, что Telegram - одно из 10 самых популярных приложений в мире, и даже с ним так обращаются, то можно только представить, с какими трудностями сталкиваются “более мелкие разработчики приложений”. “Это не просто деморализует: это наносит прямой финансовый ущерб сотням тысяч мобильных приложений по всему миру”, – объясняет Дуров.
Этот ущерб дополняет 30-процентный налог, который Apple и Google берут с разработчиков приложений, и который, по их словам, должен пойти на оплату ресурсов, необходимых для проверки приложений. Регулирующие органы в ЕС и других странах постепенно начинают обращать внимание на эти злоупотребления. Но экономический ущерб, который Apple уже нанесла технологической индустрии, не исправить.