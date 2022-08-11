"Революционное" обновление Telegram не пускают на iPhone уже две недели

Я люблю свою работу. Что может быть интереснее, чем улучшать способы общения сотен миллионов людей? Члены нашей команды, включая меня, должно быть, одни из самых счастливых людей на свете.

Единственное, что нас удручает, это то, что мы часто не можем распространять новые версии Telegram из-за непонятного "процесса рассмотрения", навязанного всем мобильным приложениям технологическими монополиями.

Например, наше предстоящее обновление - которое должно произвести революцию в том, как люди выражают свои мысли при обмене сообщениями - застряло в "обзоре" Apple на две недели, без объяснения причин или какого-либо отзыва со стороны Apple.