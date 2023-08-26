Режим чтения вслух в Google Chrome назвали «бесполезным»Другие браузеры справляются лучше
В браузере Google Chrome появилась функция чтения вслух, позволяющая читать статьи как аудиокниги. В то время как другие браузеры и приложения уже предлагают эту функцию, Chrome догоняет их благодаря Canary (экспериментальной версии браузера). Обозреватель Android Police назвал эту функцию бесполезной.
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В ранней версии кнопка воспроизведения позволяет браузеру читать статью вслух с использованием технологии преобразования текста в речь (TTS).
Однако роботизированный голос, используемый в настоящее время, далек от сложных голосовых моделей Google. В этой функции отсутствуют расширенные возможности, характерные для других браузеров, например, регулировка скорости речи или смена голоса. Например, Microsoft Edge предлагает целый ряд естественных голосов на разных языках.
Хотя текущий инструмент чтения вслух в Chrome Canary является базовым, опыт Google в создании естественных TTS-голосов позволяет предположить, что в будущем может появиться более совершенная версия.