Режим чтения вслух в Google Chrome назвали «бесполезным»

В ранней версии кнопка воспроизведения позволяет браузеру читать статью вслух с использованием технологии преобразования текста в речь (TTS).

Однако роботизированный голос, используемый в настоящее время, далек от сложных голосовых моделей Google. В этой функции отсутствуют расширенные возможности, характерные для других браузеров, например, регулировка скорости речи или смена голоса. Например, Microsoft Edge предлагает целый ряд естественных голосов на разных языках.

Хотя текущий инструмент чтения вслух в Chrome Canary является базовым, опыт Google в создании естественных TTS-голосов позволяет предположить, что в будущем может появиться более совершенная версия.