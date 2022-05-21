"Режим инкогнито" в Google Chrome не такой и анонимный

В январе Техас, Индиана, Вашингтон и округ Колумбия подали отдельные иски против Google в суды штатов в связи с тем, что они назвали обманчивой практикой отслеживания местоположения, нарушающей конфиденциальность пользователей.

Заявление Пакстона добавляет режим "Инкогнито" Google к иску. Режим инкогнито - это функция веб-браузера, которая, по словам Пакстона, подразумевает, что Google не будет отслеживать историю поиска или местоположение пользователя.

В иске говорится, что Google предлагает опцию "приватного просмотра", которая может включать "просмотр очень личных веб-сайтов, которые могут указывать, например, на историю болезни, политические убеждения или сексуальную ориентацию". Но при этом "в действительности Google обманным путем собирает множество личных данных, даже если пользователь включил режим Инкогнито".

В свою очередь Google заявила, что иск Пакстона снова "основан на неточных утверждениях и устаревших заявлениях о наших настройках".

"Мы решительно оспариваем эти утверждения и будем энергично защищаться, чтобы прояснить ситуацию", – добавили в компании.