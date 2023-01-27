Режим "Инкогнито" в Google Chrome стал еще приватнее: подробности об обновлении

Эта функция уже некоторое время доступна в версии Chrome для iOS, но теперь она доступна и на Android.

Функция работает так: вы можете открывать вкладки “Инкогнито”, но если вы переключитесь на другое приложение, то, по возвращению к браузеру, вам придется разблокировать Chrome, чтобы получить обратно доступ к скрытым вкладкам.

Сделать это можно с помощью пин-кода или биометрических данных, например, отпечатка пальца или лица. Однако обычные вкладки все еще будут видны.