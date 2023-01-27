Режим "Инкогнито" в Google Chrome стал еще приватнее: подробности об обновлении

13:23, 27 января 2023
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Режим "Инкогнито" в Google Chrome стал еще приватнее: подробности об обновленииОбновление уже доступно
Google расширила доступ к функции, позволяющей блокировать Chrome в режиме “Инкогнито” с помощью биометрической аутентификации: человек с вашего телефона не сможет открыть браузер и посмотреть, что вы просматривали в приватном режиме.
Фото: Google
Эта функция уже некоторое время доступна в версии Chrome для iOS, но теперь она доступна и на Android.
Функция работает так: вы можете открывать вкладки “Инкогнито”, но если вы переключитесь на другое приложение, то, по возвращению к браузеру, вам придется разблокировать Chrome, чтобы получить обратно доступ к скрытым вкладкам.
Сделать это можно с помощью пин-кода или биометрических данных, например, отпечатка пальца или лица. Однако обычные вкладки все еще будут видны.