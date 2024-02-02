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Приложения
Опубликовано 02 февраля 2024, 14:12
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Режим вождения у Google Ассистента потерял функционал

Прощай запуск приложений, здравствуй голосовые команды
Помните удобную панель запуска приложений Google Assistant Driving Mode с быстрым доступом к Spotify, Waze и другим приложениям? Если нет, то это не страшно, ее все равно 7 февраля удаляют. К счастью, «Режим Вождения» не совсем мертв, пишет 9to5Google.

Режим вождения — это та самая черная полоса, которая появляется внизу Карт Google во время навигации. Сейчас она может иметь микрофон, ярлык для возврата к Картам и значок сетки 2×2. Эти приложения вместе с «панелью запуска» исчезнут 7 февраля.

Что останется:

Черная полоса в нижней части Google Maps во время навигации. Голосовые команды по-прежнему являются основным способом взаимодействия с помощником в режиме вождения. Элементы управления мультимедиа, к счастью, остались над черной полосой для быстрых настроек.

Почему произошли изменения? Google оптимизирует Assistant, переориентируя его исключительно на голосовое взаимодействие.

Хотя это и не полное отключение, для пользователей режима вождения это значительное ухудшение. Удобная панель запуска приложений и привычные интеграции исчезли, остался только ориентированный на голос опыт, который может понравиться не всем.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#дизайн
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#обновление
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#голос
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#Google Карты