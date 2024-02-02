Режим вождения у Google Ассистента потерял функционал

Режим вождения — это та самая черная полоса, которая появляется внизу Карт Google во время навигации. Сейчас она может иметь микрофон, ярлык для возврата к Картам и значок сетки 2×2. Эти приложения вместе с «панелью запуска» исчезнут 7 февраля.

Что останется:

Черная полоса в нижней части Google Maps во время навигации. Голосовые команды по-прежнему являются основным способом взаимодействия с помощником в режиме вождения. Элементы управления мультимедиа, к счастью, остались над черной полосой для быстрых настроек.

Почему произошли изменения? Google оптимизирует Assistant, переориентируя его исключительно на голосовое взаимодействие.

Хотя это и не полное отключение, для пользователей режима вождения это значительное ухудшение. Удобная панель запуска приложений и привычные интеграции исчезли, остался только ориентированный на голос опыт, который может понравиться не всем.