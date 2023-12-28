Режим вождения в Google Maps решили «спрятать под ковер»: анализ обновления

Режим вождения в Google Maps решили «спрятать под ковер»: анализ обновленияПопрощайтесь со своим спутником в виде черной полосы
Помните Google Maps Driving Mode, удобную черную полоску, которая появлялась, когда вы выезжали на дорогу? Приготовьтесь попрощаться с ним, потому что в феврале 2024 года функция будет отключена. Эта новость появилась после того, как Google закрыла панель Assistant Driving Mode Dashboard в 2022 году, и некоторые задались вопросом, что будет дальше с автомобильной навигацией в сервисах компании.
Разгадка кроется в недавнем обновлении Google Maps, код которой просмотрели 9to5Google. Строки в коде шепчут о скором уходе «Режима вождения», на смену которому придет… ну, в общем, не так уж и много. Похоже, пользователям оставят лишь базовый режим навигации Google Maps голосом.
Так почему же это произошло? Утверждается, что большинство пользователей предпочитают упрощенный режим вождения многофункциональной панели Assistant Dashboard. Но будет ли достаточно урезанного режима навигации? Время покажет.
Этот шаг поднимает вопросы о долгосрочном видении Google автомобильной навигации. Они подталкивают пользователей к голосовым командам Assistant? Или внутри компании разрабатывается что-то другое? Одно можно сказать наверняка: опыт вождения с помощью Google Maps скоро изменится.
А пока наслаждайтесь привычной черной полосой, пока она есть.