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Режиссёр «Ночного дозора» снял «ужастик» для Snapchat

В формате «сторис»
Режиссёр Тимур Бекмамбетов, известный по фильмам «Ночной дозор» и «Ирония судьбы. Продолжение», выпустил интернет-сериал о зомби-апокалипсисе. Смотреть его можно в Snapchat.

Проект называют первым вертикальным художественным screenlifе-хоррором. Называется «фильм» — Dead Of Night («Ночные мертвецы»). Сериал создала российская кинокомпания BAZELEVS Бекмамбетова совместно с HOOKED.

Основан Dead Of Night на одноимённой электронной книге. Герой сериала — девочка-подросток, которая оказалась в самом центре зомби-апокалипсиса. Сериал устроен так, что его события зрители видят исключительно через «сторис» протагониста. «Героиня снимает и транслирует всё, что с ней происходит. Так мы показываем нашу зависимость от телефонов и их неотъемлемую роль в нашей жизни», — говорит Бекмамбетов.

Стоит отметить, что в русскоязычном Snapchat сериал пока недоступен.

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