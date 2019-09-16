Режиссёр «Ночного дозора» снял «ужастик» для Snapchat

Проект называют первым вертикальным художественным screenlifе-хоррором. Называется «фильм» — Dead Of Night («Ночные мертвецы»). Сериал создала российская кинокомпания BAZELEVS Бекмамбетова совместно с HOOKED.

Основан Dead Of Night на одноимённой электронной книге. Герой сериала — девочка-подросток, которая оказалась в самом центре зомби-апокалипсиса. Сериал устроен так, что его события зрители видят исключительно через «сторис» протагониста. «Героиня снимает и транслирует всё, что с ней происходит. Так мы показываем нашу зависимость от телефонов и их неотъемлемую роль в нашей жизни», — говорит Бекмамбетов.

Стоит отметить, что в русскоязычном Snapchat сериал пока недоступен.