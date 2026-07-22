Режиссёр «Района № 9» выпустил короткометражный хоррор, созданный нейросетью

Сюжет «Nightborne» стилизован под документальное кино. Американский военный пилот, которого считали погибшим, оказывается участником секретной программы по воскрешению павших солдат для новых боёв.

Ролик доступен на YouTube. Бломкамп называет его «полным тестом» рабочего процесса и говорит, что это первый шаг к созданию полнометражного фильма по той же технологии.

При этом режиссёр подчёркивает, что в работе участвовали настоящие художники-концептуалисты, а в кадре используются лица и голоса 32 живых актёров.

Одновременно он рассказал о студии Barley Studios, что будет заниматься фильмами, сделанными с помощью ИИ. Ранее его же студия Oats Studios работала с «традиционными» визуальными эффектами и съёмками.