РФ обязала поисковики указывать, что Telegram и TikTok нарушают законы

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РФ обязала поисковики указывать, что Telegram и TikTok нарушают законыИ другие сервисы
Роскомнадзор сообщил, что поисковые системы теперь обязаны уведомлять пользователей о том, что TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest нарушают требования российского законодательства.
Как пояснил Роскомнадзор, все вышеперечисленные компании не соблюдают порядок удаления запрещённой информации и основные обязанности, установленные федеральным законом № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ».
Отметим, что этот ФЗ предусматривает возможность блокировки ресурсов за нарушения.