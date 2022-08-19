РФ обязала поисковики указывать, что Telegram и TikTok нарушают законы

Как пояснил Роскомнадзор, все вышеперечисленные компании не соблюдают порядок удаления запрещённой информации и основные обязанности, установленные федеральным законом № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ».

Отметим, что этот ФЗ предусматривает возможность блокировки ресурсов за нарушения.