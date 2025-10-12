«Рилсы» из Instagram* появятся на телевизорах

Моссери отметил, что если зрители всё чаще смотрят контент на ТВ, Instagram* хочет быть доступным на всех устройствах. Однако речь не идёт о покупках прав на фильмы или спорт — акцент останется на видео пользователей.

Главная задача Instagram* — сделать так, чтобы вертикальные видео выглядели «хорошо» на широком экране, сохраняя «удобство и качество» просмотра, пишут СМИ. Когда это произойдет не уточнили

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена