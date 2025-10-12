«Рилсы» из Instagram* появятся на телевизорах

Опубликовано 12 октября 2025, 15:451 мин.
«Рилсы» из Instagram* появятся на телевизорахЧтобы их везде смотрели
Instagram* планирует вывести Reels на телевизоры. Об этом сообщил глава платформы Адам Моссери на конференции Bloomberg. Да, новое приложение позволит просматривать вертикальные видео прямо с дивана, прокручивая их как на телефоне.
Моссери отметил, что если зрители всё чаще смотрят контент на ТВ, Instagram* хочет быть доступным на всех устройствах. Однако речь не идёт о покупках прав на фильмы или спорт — акцент останется на видео пользователей.
Главная задача Instagram* — сделать так, чтобы вертикальные видео выглядели «хорошо» на широком экране, сохраняя «удобство и качество» просмотра, пишут СМИ. Когда это произойдет не уточнили
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена