РКН рассказал, при каких условиях снимут ограничения с Telegram

В опубликованном заявлении говорится, что Telegram не борется с мошенничеством в своём сервисе и недостаточно защищает данные пользователей.

«Для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения.», — отметили в РКН.

Эти ограничения могут быть сняты, если нарушения будут устранены, но Telegram, по словам регулятора, этого не сделал. Ведомство планирует продолжать замедлять работу мессенджера. Также мессенджеру грозят штрафы на 64 миллиона рублей по 8 административным протоколам.