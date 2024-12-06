В симуляторах автомобиль игнорировал знаки "стоп" и съезжал с моста, робот-собака входил в запретные зоны, а колесный робот планировал закладку бомб. Команда использовала инструмент под названием RoboPAIR для автоматизации создания промтов, предназначенных для обхода защиты в LLM.

Это исследование подчеркивает риски, связанные с интеграцией LLM в физические системы, включая самоуправляемые автомобили, медицинские устройства и промышленные роботы, считают учёные. Уязвимости обусловлены статистической природой моделей, которая делает их склонными к манипуляциям, несмотря на меры предосторожности.

Исследователи Массачусетского технологического института продемонстрировали аналогичные риски в мультимодальном ИИ, когда команды с использованием изображений или текста заставляли роботизированную руку совершать небезопасные действия, например, сбивать предметы со стола.