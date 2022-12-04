Роботы справятся лучше: как изменилась модерация в Twitter при Маске

"Самое главное, что изменилось, - это то, что команда полностью уполномочена действовать быстро и максимально агрессивно", - сказала вице-президент Twitter по продуктам доверия и безопасности Элла Ирвин.

Она дала комментарии на фоне всплеске языка ненависти в социальной сети, после того как Маск объявил амнистию для аккаунтов, приостановленных при прежнем руководстве компании.

Ранее Маск поклялся "значительно усилить модерацию контента и защиту свободы слова" на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ирвин сказала, что Маск призвал команду меньше беспокоиться о том, как их действия повлияют на рост пользователей или доходы, заявив, что безопасность является главным приоритетом компании.