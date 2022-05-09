Родитель 10-летней девочки обвинил Apple в том, что компания не остановила ребёнка от траты $2500 в TikTok

СМИ рассказали, что на прошлое Рождество мужчина подарил своей 10-летней дочери iPhone. Через четыре дня обнаружилось, что ребёнок накупил монеты на сумму $2486 для TikTok за 23 отдельные транзакции. Родитель обнаружил покупки после того, как Apple отправила счёт прямо на его почтовый ящик.

Мужчина попросил у Apple, чтобы она вернула деньги за каждую из 23 покупок, сделанных его дочерью. Компания ему отказала. Тогда отец ребёнка написал, что считает, будто Apple подвела его, не сумев определить необычную активность в учётной записи. После скандала компания вернула деньги родителю.