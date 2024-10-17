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Опубликовано 17 октября 2024, 17:45
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Родители подали в суд на школу из-за наказания ученика, который использовал ИИ

Современные проблемы
Родители ученика из Массачусетса, обозначенного как «RNH», подали в суд на его школу после того, как он был наказан за использование ИИ в проекте по обществознанию. RNH признал, что использовал ИИ для исследовательских целей в декабре, но отрицал, что написал всю работу с его помощью.
Родители подали в суд на школу из-за наказания ученика, который использовал ИИ
© Ferra

В результате ученик получил наказание в виде субботней отработки, снижение оценки и временное отстранение от вступления в Национальное общество чести США (NHS). Родители требуют очистить академическую запись ученика, восстановить оценку и исключить любое упоминание о списывании из его личного дела.

Родители утверждают, что их ребенок понесет «непоправимый ущерб» из-за последствий для подачи заявлений в вузы, так как процесс раннего поступления начинается в октябре.

Однако школа подала ходатайство о прекращении дела, ссылаясь на ученическое руководство, которое запрещает использование ИИ в заданиях без разрешения. Школа утверждает, что RNH не указал использование ИИ и получил «несправедливое преимущество» перед одноклассниками.

Дело будет рассмотрено в суде, если стороны не достигнут соглашения.