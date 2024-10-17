Родители подали в суд на школу из-за наказания ученика, который использовал ИИ

В результате ученик получил наказание в виде субботней отработки, снижение оценки и временное отстранение от вступления в Национальное общество чести США (NHS). Родители требуют очистить академическую запись ученика, восстановить оценку и исключить любое упоминание о списывании из его личного дела.

Родители утверждают, что их ребенок понесет «непоправимый ущерб» из-за последствий для подачи заявлений в вузы, так как процесс раннего поступления начинается в октябре.

Однако школа подала ходатайство о прекращении дела, ссылаясь на ученическое руководство, которое запрещает использование ИИ в заданиях без разрешения. Школа утверждает, что RNH не указал использование ИИ и получил «несправедливое преимущество» перед одноклассниками.

Дело будет рассмотрено в суде, если стороны не достигнут соглашения.